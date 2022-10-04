Mikail Aslan, Ataşehir Belediyesi’nin festival programından çıkarıldı: İki üç ırkçı trole boyun eğdiniz

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kardeş Kültürlerin Festivali’ne davet edilen sanatçı Mikail Aslan, programdan çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Instagram

Haberi, Twitter paylaşımında veren Aslan, konser afişini paylaşarak şöyle yazdı: “‘7. Kardeş Kültürlerin Festivali’ne davet ettiniz, sonra iki üç ırkçı trole boyun eğip bizi programdan çıkardınız. Bizi halkımızdan, halkımızı klamlarımızdan mahrum ettiniz.”

Sanatçı daha sonra hesabını etiketlediği belediyeye “Kardeşliği sesimizi keserek mi inşa edeceksiniz” diye seslendi.

“7. Kardeş Kültürlerin Festivali"ne davet ettiniz, sonra iki üç ırkçı trole boyun eğip bizi programdan çıkardınız.

Bizi halkımızdan, halkımızı klamlarımızdan mahrum ettiniz.



Kardeşliği sesimizi keserek mi inşa edeceksiniz @atasehirbld ? pic.twitter.com/j73eoOwGtR — Mikaîl Aslan (@MikailAslan_MA) October 3, 2022

Bingöl Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 3 bin TL olan salon kirasını 20 bin TL’ye çıkararak Mikail Aslan konserini engellemeye girişmişti.