İlkay Akkaya’nın bir konseri daha yasaklandı: Gerekçe ‘genel güvenlik’miş

Sanatçı İlkay Akkaya, Şanlıurfa Valiliği’nin Urfa CITY AVM’de vereceği konserini ‘genel güvenlik’ gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Adana ve Mardin konserleri geçen ay yasaklanan İlkay Akkaya’nın bu kez de Urfa CITY AVM’de 25 Eylül’de vereceği konser Şanlıurfa Valiliği tarafından ‘genel güvenlik’, ‘kamu düzeni’, ’emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği’ gerekçeleriyle iptal edildi.

‘Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye’

”Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz” diyerek valilik tarafından yapılan açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Akkaya şunları kaydetti:

“Bu yasaklamalara ‘konser iptali’ demenin de, gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye.”