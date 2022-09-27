Mem Ararat’ın Mersin konserine bir gün kala valilik iptali

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Mersin konseri, bir gün kala valilik tarafından iptal edildi.

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Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konserin iptal edildiğini duyuran Ararat’ın çıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi Eylül ayının 27’sinde Mersin’de bir konserimiz olacaktı. Tüm hazırlıkları tamamlanan konserin biletleri tükenmiş, müzisyenlerin uçak ve otel rezervasyonları yapılmış ve konser için yola çıkılamayacak. Saat 17.00 civarında biz Mersin’e varmak üzereyken organizasyondan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve emniyet yetkililerinin telefon aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve konserimizin valilik kararıyla iptal edildiğini söylediler. Biz elimize resmi belge ulaşmadan açıklamayı uygun görmedik. Bugün itibari ile resmi belge de elimize ulaştı. Konserimiz Mersin Valiliği tarafından konsere 1 gün kala iptal edilmiştir maalesef. Kamuoyuna saygıyla…”

Ararat’ın daha önce Bursa’daki mayıs konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.