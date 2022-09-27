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Yaramazlara biraz batar!

Siyasal İslamcı partiler hedef gösterdi: İrem Derici’nin Elazığ konseri iptal

Elazığ’da 30 Eylül-2 Ekim’de düzenlenecek Salçalı Köfte Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı İrem Derici’nin konseri, siyasal İslamcı partilerin hedef göstermesi sonrası iptal edildi.

Fotoğraf: Instagram

Elazığ’da gelenekselleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festivalde sahne alması planlanan Derici, ‘sapkın gruplara desteğinin şehrin değerlerine aykırı olduğu’ gerekçesiyle Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Vefa Derneği isimli oluşum tarafından hedef alındı.


Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre baskılar sonrasında festivali organize eden Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, festivalde İrem Derici konserinin iptal edileceğini açıkladı.

Tarhan, kararın yarın basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

‘Mecburen iptal edeceğiz’

İrem Derici’nin 202’de alışveriş merkezi açılışı için de Elazığ’a geldiğini ve hiç kimseden tepki oluşmadığını hatırlatan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, şöyle konuştu: “Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Salçalı Köfte Festivali’nde sanatçı İrem Derici’yle ilgili son zamanlarda bazı STK ve siyasi partilerin karşıt açıklamaları ve baskılarından dolayı bu konseri iptal etme kararı alacağız. Memleketimizin başka sorunu kalmamış gibi bir tek problem İrem Derici’ymiş demek ki. Biz de mecburen bu konseri iptal etme yoluna gideceğiz.”

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