Bir yasak da tiyatroya: ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyunu ‘sakıncalı’ bulundu

Bağımsız tiyatro GalataPerform, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununu ‘sakıncalı’ bularak iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye’de bu yıl pek çok sanatçının konseri ve festivaller ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal edilmişti.

Son iptal kararı da Bursa’dan bir tiyatro oyununa geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şenay Gürler ve Özgür Çoban’ın sahnelediği, 16 Ekim’de gösterimi yapılacak ‘Medea’ya Göre Ahlak‘ oyununu iptal etti.

GalataPerform tarafından yayınlanan sosyal medya mesajında belediyenin iptal gerekçesinin oyunun ‘sakıncalı’ bulunması olduğu kaydedildi:

“Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bursa’daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle.”

Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.



Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle.#MedeayaGöreAhlak pic.twitter.com/AxhnG1d2Ya — GalataPerform / VDST (@GalataPerform) October 5, 2022

Şenay Gürler yasak kararına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:

“Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü ‘kadın ve ahlak’ı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlakı tartışıyoruz. #sansürehayır“

Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü kadın ve ahlak’ı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlak’ı tartışıyoruz. #sansürehayır https://t.co/8PD7PcLqnI — Şenay Gürler (@senaygurler) October 5, 2022

21 Ekim’de Baba Sahne’de

Baba Sahne’nin kurucusu oyuncu Şevket Çoruh ise ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununun 21 Ekim’de Baba Sahne’de gösterileceğini duyurdu.

Oyun hakkında

İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’, Medea miti üzerinden ‘kadın’ ve ‘ahlak’ konularını tartışmaya açıyor. Yazar oyununu şöyle anlatıyor: “Bir kadın, bir anne ve bir mülteci olarak, bu bakışla ‘Medea’yı anlamaya çalıştım.”

İnsanlığın en eski tartışmalarından ‘ahlak’ kavramının bir karakter olarak seyirci karşısına çıkaran oyun, izleyenleri cevap aramaya değil daha çok soru sormaya davet ediyor.