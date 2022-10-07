Nilüfer Belediyesi yasaklanan ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununa sahnelerini açıyor

CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sakıncalı’ bularak iptal ettiği ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak sahnelerini açtıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim’de Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununu ‘sakıncalı’ bularak iptal etmişti.

İptal kararına tepkiler çığ gibi büyürken, oyuncu Şevket Çoruh oyunun 21 Ekim’de kurucusu olduğu Baba Sahne’de gösterileceğini duyurdu.

Oyuna bir destek de Nilüfer Belediyesi’nden geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Twitter hesabından ‘Nilüfer’in sahnelerinde özgürlük var’ mesajıyla yaptığı paylaşımda ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununa belediyenin sahnelerini açtıklarını duyurdu:

“Nilüfer’in sahnelerinde özgürlük var. Sakıncalı bulunup iptal edilen ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu sahnelerini açıyoruz.”