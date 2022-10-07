Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB, Mevlid Kandili gerekçesiyle konserlerini erteledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlid Kandili nedeniyle bu akşamki konserlerini son dakika erteledi.

Sena Şener – Adamlar – Tuna Kiremitçi

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, bu akşam İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki kültür merkezlerinde düzenleyeceği konserleri ertelediğini duyurdu.


Diken’e konuşan İBB kaynakları aralarında Tuna Kiremitçi, Adamlar, Sena Şener, Ahuzar gibi isimlerin yer alacağı konserlerin ‘Mevlid Kandili nedeniyle iptal edildiğini’ söyledi.

Öte yandan İBB Kültür Sanat’ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide ise bugün Ümraniye Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Adamlar konserinin iptal sebebi ‘şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları uyarısı’ olarak verildi.

Konseri iptal edilen Tuna Kiremitçi de Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimiz, hükümet tarafından, Mevlid Kandili gerekçesiyle son anda yasaklandı. Mübarek günü siyasete alet etmeseler iyiydi.”

Kiremitçi daha sonra bu paylaşımı silerek topu yine ‘hükümet erkanı’na attı: “Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?”

Sanatçı daha sonra bu tweet’i de silerek şunları yazdı: “Bugün İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’ndeki konserimiz, sabah saatlerinde (şehirdeki 20 konserle beraber) iptal edildi. Kararı kim hangi sebeple almış olursa olsun, bu lakayt tavrın müziğe ve müzisyenlere saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Lütfen biraz ciddiyet.”

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