Gerekçe ‘kamu esenliği’: İlkay Akkaya’nın bir konserine daha kaymakamlık engeli

Sanatçı İlkay Akkaya’nın 31 Ekim’de Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde vermeyi planladığı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından ‘kamu esenliği’ gerekçesiyle engellendi.

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Akkaya’nın daha önce Şanlıurfa, Mardin ve Adana’daki konserleri benzer gerekçelerle iptal edilmişti.

Sanatçının Instagram üzerinden paylaştığı belgeye göre Nilüfer Kaymakamlığı, konsere ‘kamu esenliğinin sağlanması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi‘, ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçeleriyle izin vermedi.

Akkaya paylaşımına “Maalesef bir konserimiz daha yasaklandı!” diye not düştü.