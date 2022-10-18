İslamcı grupların hedef aldığı Mohsen Namjoo’nun iki konseri daha iptal

Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı grupların ‘Kuran ayetlerini şarkı yapıyor‘ gerekçesiyle hedef aldığı İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamındaki iki konseri daha iptal edildi.

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Birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Mohsen Namjoo’nun 2-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da sahne alması bekleniyordu.

Daha önce birçok etkinliği iptal edilmesi için hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı. Gerekçesiyse şarkılarında Kuran ayetlerini kullanması.

Bu oluşumun hedef göstermesi sonucu sanatçının 3 Aralık Bursa ve 8 Aralık Konya konserleri 17 Eylül’de iptal edilmişti.

Sanatçının konserlerinin biletlerinin satıldığı biletix.com’a göre 2 Aralık İstanbul ve 7 Aralık Ankara konserleri de bugün iptal edildi. 10 Aralık Van konseri içinse biletler henüz açılmamış.