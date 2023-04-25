İran hükümeti, protestoculara destek veren ünlü isimlerin ‘açığını’ aramış

İran hükümeti, ülkede geçen yıl başlayan kitlesel protestoları destekleyen sanatçıları gizlice soruşturmak için bir komite kurmuş.

Protestoculara destek verenler arasında oyuncu Taraneh Alidoosti da vardı. Fotoğraf: Instagram

BBC’nin, sızdırılan üç belgeye dayanarak verdiği habere göre, hükümet eylemlerin başlamasından yalnızca altı gün sonra ‘Ünlü Görev Gücü’ adlı bir komite kurdu.

Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi Esmaili başkanlığındaki bu komite 141 ünlü ismin listesini ekonomi bakanlığına gönderdi.

Bu kişilerin vergi beyannamelerinin incelenmesini ve başka açıklarının olup olmadığına bakılmasını istendi.

22 Eylül tarihli belgedeki isimler arasında futbol oyuncusu Ali Daei ve ünlü aktris Taraneh Alidoosti gibi isimler yer aldı.

Başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadının 16 Eylül 2022’de ölmesinden sonra başlayan protestolara destek veren tanınmış isimlere ekonomik yaptırımlar uygulanmış, seyahat yasağı verilmiş, aralarında gözaltına alınanlar olmuştu.

İran’daki protestolar başta kadınlardan olmak üzere dünyanın her yerinden destek almıştı.