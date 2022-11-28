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Yaramazlara biraz batar!

Beyaz Saray, ‘harekat’ için ‘İstemiyoruz’ demeye getirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonunu, “Suriye’de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, PKK ve YPG’yse bunu reddetmişti.


Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatının başladığını duyurmuştu. O günden bu yana hava harekatı ve topçu ateşi sürerken kara harekatının yakın olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor

Reuters’a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, TSK’nın operasyon için hazırlandığını, harekete geçmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ndan gelecek emri beklediğini söyledi.

‘Operasyon destek mi veriyorsunuz’ sorusuna yanıt

Erdoğan da kabine toplantısı sonrası harekatın başlayacağı sinyalini “Hiç kimse Türkiye’nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın” sözleriyle verdi.

ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Kirby, “Türkiye’nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır” dedi.

Kirby, bir gazetecinin, “Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek Erdoğan’ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz” sorusunuysa şöyle yanıtladı:

“Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim IŞİD’le mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye’de IŞİD’le mücadele eden askerlerimiz var. Suriye’de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve DSG’ye destek veriyor.”

ABD yetkilileri daha önce Türkiye’nin hava harekatının ‘IŞİD’le mücadeleye zarar verebileceğini’ savunmuş, operasyonda ‘ABD’li askerlerin hayatlarının riske girdiğini’ iddia etmişti.

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