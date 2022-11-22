HDP’li Buldan: AKP-MHP ittifakı seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatı üzerinden muhalefeti eleştirdi ve “Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikaları ile başlatmış durumdadır” dedi.

Fotoğraf: HDP

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Buldan, Suriye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yönelik hava harekâtını değerlendirdi. İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya değinen ve bunun ‘tesadüf olmadığını’ kaydeden Buldan hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi.

AKP ve MHP’yi siyasi ömrünü uzatmak için harekatı düzenlemekle suçlayan Buldan, muhalefeteyse ‘seçim öncesi oyunu görme’ çağrısı yaptı.

Buldan konuşmasında şunları kaydetti:

“İktidarlarının bekası için yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikaları ile başlatmış durumdadır. Ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sığınan iktidara, bu oyunlar tutmayacaktır demek isterim. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzeydoğu Suriye’deki yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği için asıl tehlike, AKP MHP’nin dayattığı savaş politikadır. Kürt halkına yaşattığınız bu yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır.

Bu savaş politikalarına sessiz kalanlara ve alkış tutanlara da diyorum ki, seçim öncesi sahneye koyulan bu oyunu görün. Bu oyunun bir parçası değil, karşısında olalım. Bu savaş politikalarının karşısında olalım, demokratik çözümün yanında olalım. Savaşa hayır diyorum!

Bu ülkenin ekonomik düzeyini yalan kurumunuz olan TÜİK’inizin sahte milli gelir rakamları değil, kişi başına düşen sefalet belirler! Bir ülke, yurttaşının insan onuruna yaraşır gelir dağılımını sağladığında sosyal devlet niteliğine sahip olur. Gerisi halkın cebinden yapılan soygundur. Bu kara tablo sizi endişelendirmesin, çıkış yolu mümkündür. Bütçe çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz ekonomi politikalarımız, seçimden sonra yaşama geçsin diye mücadele edeceğiz. Bütün yurttaşların temel ekonomik ihtiyaçları güvence altına alınacak. Eşit işe eşit ücret sağlayacağız. Kadının görünmeyen emeğini güvence altına alacağız. Kadın yoksulluğunu ve yoksunluğunu sonlandıracak ekonomik tedbirleri HDP olarak alacağız. Sağlık, eğitim, barınma, ulaşım her alanda kadınlar için pozitif ayrımcı bir ekonomik programı hayata geçireceğiz.”