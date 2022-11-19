TSK’dan Suriye’de hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de çeşitli bölgelere hava harekatı başlattı.

Fotoğraf: Twitter / MSB

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından saat 01.12’de “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” diye yazılarak bir savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Bakanlık başka bir bilgi vermedi.

Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre hava saldırısı ilk olarak Kobani’ye başlatıldı.

Operasyon başladıktan bir saat sonra bakanlığın Twitter hesabından “Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!” diye yazılarak harekattan görüntüler paylaşıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), harekatta Kobani kırsalının yanı sıra Halep’te çeşitli yerlerin vurulduğunu kaydetti.

Operasyon işareti verilmişti

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu kadının yakalandığını, sorgulamada bu kişinin PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediğini belirtmişti. PKK ve YPG saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Solu, ‘talimatın Kobani’den geldiğini’ söylemişti.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, operasyon işareti vermişti: “Bu saldırının sonuçları olacak. Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye, Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Bu konuda zaten yapılan çalışmalar var. Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var.”

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu da olası operasyona karşı vatandaşlarını uyarmıştı.