Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bomba patladı. En az altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Görsel: AA

Pazar günü dolayısıyla kalabalık caddede Mis Sokak’ın İstiklal Caddesi’ne açıldığı bölgedeki Mango mağazasının önünde 16:20 sularında patlama meydana geldi.

Caddede panik yaşanırken patlama noktasına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: Russia Today

Bir yurttaşın patlama anını kaydettiği video sosyal medyada dolaşıma girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ilk açıklamasında can kaybı ve yaralılar bulunduğu yazıldı. Yerlikaya, sayı vermedi. Valinin daha sonraki açıklamasında dört kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa ‘korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması gerektiğini’ söyleyerek “İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız” dedi.

İstanbul başsavcılığı, patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcı vekili görevlendirdi.

Erdoğan: Bombalı saldırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18:10’da yaptığı açıklamada patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını söyledi. Erdoğan ölü sayısını altı, yaralı sayısını 53 olarak duyurdu.

Erdoğan, “Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 20:30 sularında yaralı sayısını 81 olarak verdi. Oktay: “Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Yayın yasağı ve akabinde sosyal medyada erişim sıkıntısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı.

Akabinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlandı. NetBlock’sun paylaştığı kısıtlanan canlı ağ verilerinin hepsi Türk Telekom’a ait. Şİrket ise ‘problemin kendilerinden kaynaklanmadığını’ öne sürdü.

Bunun yanında İstanbul başsavcılığı İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin ‘olumsuz paylaşımlar’a yönelik olarak soruşturma başlattı.

⚠️ Confirmed: Live network data show that social media platforms Twitter, Instagram, YouTube and Facebook have been restricted in #Turkey after a deadly explosion in #Taksim, Istanbul; authorities issued a broadcast ban following the incident



📰 Report: https://t.co/Xww9RgoNlu pic.twitter.com/75DMsF5QLi — NetBlocks (@netblocks) November 13, 2022

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