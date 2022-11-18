ABD, vatandaşlarını uyardı: Türkiye, Irak ve Suriye’ye operasyon düzenleyebilir

Irak’ta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta askeri harekat düzenleyebileceğine dair ‘açık kaynak raporları’ nedeniyle vatandaşlarını bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu kadının yakalandığını, sorgulamada bu kişinin PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediğini belirtmişti. PKK ve YPG saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, operasyon işareti vermişti: “Bu saldırının sonuçları olacak. Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye, Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Bu konuda zaten yapılan çalışmalar var. Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var.”

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu da olası operasyona karşı uyarı yayınladı. Başkonsolosluğun internet sitesinde paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi: “ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair açık kaynaklı güvenilir haberleri takip ediyor. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam ediyor.”