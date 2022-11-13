Taksim’deki saldırı niye korkuttu?

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde en az altı kişinin ölmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırı akıllara 2015’teki haziran ile kasım seçimleri arasındaki kanlı dönemi getirdi.
Türkiye 7 Haziran seçimlerine bir yanda ‘çözüm süreci’ ve HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı, diğer yanda güçlenen muhalefetle girmişti.
İki gün önce, 5 Haziran 2015’teyse Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP’nin mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş, beş kişi yaşamını yitirmiş, 400’e yakın kişi de yaralanmıştı.
7 Haziran 2015’teki seçimler sonucunda AKP 13 yıllık iktidarın ardından Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP ilk defa barajı aşmış ve ufuktan koalisyon hükümeti görünmüştü. hatırlanıyor. 1 Kasım’da yenilenen seçimlerde ise AKP, yüzde 49,5 oy ve 317 milletvekiliyle sandıktan tek başına iktidar çıkmış, HDP yüzde 10,7 oy alarak seçim barajını kıl payı aşmıştı.
İki seçim arasındaki şiddet sarmalından akılda kalanlar…
20 Temmuz: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde bir araya gelen ve Suriye’de IŞİD ablukasındaki Kobani’ye insani yardım götürmek isteyen gençler IŞİD bombacısının hedefi oldu. Katliamda 33 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralandı.
22 Temmuz: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bu cinayetler ‘çözüm süreci’ni bitiren cinayetler olarak da tarihe geçti.
29 Temmuz: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çözüm süreci’nin tamamen sona erdiğini açıkladı.
7 Eylül: Dağlıca’daki PKK saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.
8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanında HDP binalarına yönelik saldırılar düzenlendi. HDP genel merkezine saldırıldı, binanın ilk iki katı ateşe verildi.
10 Ekim: Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Ankara’da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti barış mitingi düzenlemek istedi. Miting başlamadan iki ayrı noktaya IŞİD bombayla saldırdı; Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biriydi. Ankara Garı önündeki bu saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, katliam için IŞİD’le birlikte PKK’yı da işaret etti, ardından da, ”Ankara’daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var” dedi.