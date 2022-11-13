Taksim’deki saldırı niye korkuttu?

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde en az altı kişinin ölmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırı akıllara 2015’teki haziran ile kasım seçimleri arasındaki kanlı dönemi getirdi.

Alçakça bir teririst saldırı.. Türkiye seçim öncesinde bir kez daha 7 Haziran-1Kasım 2015 parantezi e mi alınmak isteniyor? pic.twitter.com/3da0MHj3Xx — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) November 13, 2022

Umarım Türkiye 2015 yılındaki gibi bir şiddet sarmalına girmez — nevsin mengu (@nevsinmengu) November 13, 2022

İstiklal’deki terör saldırısını yapanlara laanet, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. Umarım 2015 sürecinin bir benzerini yaşamayız. — Levent Gültekin (@acikcenk) November 13, 2022

İstanbul’da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen #patlama’da çok sayıda yaralı ve maalesef can kaybı olduğu bildiriliyor.

Umarım bu patlamanın terörle bir ilgisi ve 2015 Haziran ayından Kasım ayına giden seçim süreciyle bir benzerliği yoktur!

#taksim — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) November 13, 2022

Umarım 2015’i tekrara yaşatmazlar bize — nesrin nas (@Nesrinnas) November 13, 2022

İşyerimiz orda olduğu için İstiklal her gün her saat bulunduğumuz, geçtiğimiz yer. Ama hep hafızada 2015’in tedirginliğini de hissederek. Ne yazık ki yanıltmadı. Bu yara da kapanmayacak. — Tuncay Akgün (@tuncayakgun_) November 13, 2022

Halka yönelik saldırılar nereden gelirse gelsin insanlık suçudur. #Taksim’deki patlamayı kınıyor, lanetliyoruz. 7 Haziran- 1 Kasım 2015’teki toplu katliamlara, travmalara bir kez daha geçit yok. Ülkenin karanlık tünelden çıkması için emek ve demokrasi güçleri kenetlenmelidir. — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) November 13, 2022

Geçmiş olsun Türkiye.



Aklıma 2015 dönemi geldi, Dejavu gibi. Allah o günleri tekrar göstermesin.



Sınırlarımızın güvenliği, ülkeye kimin girip kimin çıktığının kontrolleri daha sıkı yapılmalı. — serkan inci (@srkninci) November 13, 2022

Türkiye 7 Haziran seçimlerine bir yanda ‘çözüm süreci’ ve HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı, diğer yanda güçlenen muhalefetle girmişti.

İki gün önce, 5 Haziran 2015’teyse Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP’nin mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş, beş kişi yaşamını yitirmiş, 400’e yakın kişi de yaralanmıştı.

7 Haziran 2015’teki seçimler sonucunda AKP 13 yıllık iktidarın ardından Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP ilk defa barajı aşmış ve ufuktan koalisyon hükümeti görünmüştü. hatırlanıyor. 1 Kasım’da yenilenen seçimlerde ise AKP, yüzde 49,5 oy ve 317 milletvekiliyle sandıktan tek başına iktidar çıkmış, HDP yüzde 10,7 oy alarak seçim barajını kıl payı aşmıştı.

İki seçim arasındaki şiddet sarmalından akılda kalanlar…

20 Temmuz: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde bir araya gelen ve Suriye’de IŞİD ablukasındaki Kobani’ye insani yardım götürmek isteyen gençler IŞİD bombacısının hedefi oldu. Katliamda 33 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralandı.

22 Temmuz: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bu cinayetler ‘çözüm süreci’ni bitiren cinayetler olarak da tarihe geçti.

29 Temmuz: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çözüm süreci’nin tamamen sona erdiğini açıkladı.

7 Eylül: Dağlıca’daki PKK saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanında HDP binalarına yönelik saldırılar düzenlendi. HDP genel merkezine saldırıldı, binanın ilk iki katı ateşe verildi.

10 Ekim: Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Ankara’da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti barış mitingi düzenlemek istedi. Miting başlamadan iki ayrı noktaya IŞİD bombayla saldırdı; Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biriydi. Ankara Garı önündeki bu saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, katliam için IŞİD’le birlikte PKK’yı da işaret etti, ardından da, ”Ankara’daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var” dedi.