Emniyet: Saldırının faili, PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etti

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Taksim’deki bombalı saldırının failinin PKK tarafından yetiştirildiğini beyan ettiğini söyledi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan Soylu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylemişti: “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle: “Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini beyan etti.”