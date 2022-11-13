Bombalı saldırıda bant daraltma ‘keyfi’: Türkiye hariç bütün dünya konuşuyor

Hukukçular, İstanbul’daki bombalı saldırıdan sonra Türkiye genelinde bant daraltılarak sosyal medyaya erişimin engellenmesini eleştirdi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dakikalar sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı. Akabinde sosyal medya platformlarına erişilemedi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlandı.

NetBlock’sun paylaştığı kısıtlanan canlı ağ verilerinin hepsi Türk Telekom’a ait. Şirket ise ‘problemin kendilerinden kaynaklanmadığını’ öne sürdü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltıldığını doğruladı. Erişim kısıtlamasının ‘ilgili birimlerin talebi üzerine’ uygulamaya koyulduğu kaydedildi.

Hukukçular bant daraltılmasının ‘haber alma hakkı ve ifade özgürlüğüne’ aykırı olduğunu söyleyerek bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya platformlarına yönelik uygulanan keyfi bant daraltma uygulamaları halkın ifade özgürlüğü ve bilgi edinme haklarına ağır bir müdahaledir. Bu tip uygulamalara derhal son verilmelidir. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) November 13, 2022

Bir hükümet veya birkaç kişi kafasına göre vatandaşların internet hızını ya da belirli bir websitesine erişimini kısıtlayamaz. Ne bir kanun ne bir mahkeme kararı olmadan keyfe keder vatandaşların internete erişimine müdahale edilmesi akıl almaz bir hukuksuzluk. — Ali Gül (@avaligul) November 13, 2022

Bütün dünya şu anda Türkiye'de patlayan bombayı konuşuyor, Türkiye hariç. Çünkü bizde yayın yasağı, erişim engeli var. Bu yetmezse yazana çizene açılan ceza soruşturmaları var. Türkiye hakkında tüm dünya yazabilir ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yazamaz, yazılanı duyamaz. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) November 13, 2022

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’sa VPN’le attığını söylediği bir tweet üzerinden Cumhurbaşkanlığı’nın hesabını etiketleyerek “Halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın” dedi.

Bu tweeti VPN sayesinde paylaşabiliyorum.



Güya halkın paniğe kapılmaması için yayın yasağı getirenler, tüm medyayı baskılayarak herkesi daha çok korkutuyor.@tcbestepe Halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın. — Ali Babacan (@alibabacan) November 13, 2022

Başta gazeteciler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı da haklarını hatırlattı.

istiklal patlaması internet sansürü için fırsata çevrildi. seçim günü internet sansürünün yapılabileceği sinyali de verildi. muhalefet partilerinin bunu öngörerek şimdiden çözüm bulması seçim sandıklarına sahip çıkılması kadar önemlidir. — mustafahos (@mustafahos) November 13, 2022

BTK başkanı sosyal medyaya kısıtlama getirip sosyal medyada taziye yayınlıyor. https://t.co/KdLGNocEGQ — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) November 13, 2022

Muhalif siyasilerin, halkın haber alma özgürlüğünü elinden alan yayın yasağı ve internete erişimin engellenmesi politikasına karşı acilen tepki göstermesi gerekiyor. Bu baskı pratiğine karşı geri adım attırmak için tüm tepkinizi koyun. Tüm halk karanlığa ve huzursuzluğa gömüldü! — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) November 13, 2022

Beyoğlu bizim evimiz. Komşularımız burada, arkadaşlarımız… Patlama olan yerden kâh bir poşet biberle kâh kitapla hemen her gün geçiyoruz. Saatlerdir birbirimizi arıyoruz..

Korumuyor, bilgilendirmiyor, üzerine internet-sosyal medyasız mı bırakıyorsunuz. İnsandan bu kadar kopulur — Nilay Örnek (@nilayornek) November 13, 2022

Patlamanın olduğu saatlerde bir toplantıda konuşmacıydım. Haberi televizyondan duyan annem defalarca aramış, cevap vermeyince paniklemiş. Herkes bunu yaşıyor çünkü ne internet çalışıyor ne de haber alınabiliyor. En doğal hakkımız olan iletişim ve haber alma özgürlüğü engellendi. — Murat Meriç 🌈 (@PopDedik) November 13, 2022

Oysa sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmenin tek yolu sağlıklı bilgi akışı… — Burak Tatari (@buraktatari) November 13, 2022

Patlama oluyor, insanlar endişeyle bir şeyler öğrenmeye çalışırken sağlıklı bilgi sağlayacağına, haber akışını kolaylaştıracağına yayın yasağıyla paniği büyütüyorsun. Üstüne sosyal medyayı kısıtlayıp halkın iletişim olanaklarını daraltıyorsun. — hakan demir (@suyorumcusu) November 13, 2022