Bombalı saldırıda bant daraltma ‘keyfi’: Türkiye hariç bütün dünya konuşuyor

Hukukçular, İstanbul’daki bombalı saldırıdan sonra Türkiye genelinde bant daraltılarak sosyal medyaya erişimin engellenmesini eleştirdi.
İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dakikalar sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı. Akabinde sosyal medya platformlarına erişilemedi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlandı.
NetBlock’sun paylaştığı kısıtlanan canlı ağ verilerinin hepsi Türk Telekom’a ait. Şirket ise ‘problemin kendilerinden kaynaklanmadığını’ öne sürdü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltıldığını doğruladı. Erişim kısıtlamasının ‘ilgili birimlerin talebi üzerine’ uygulamaya koyulduğu kaydedildi.
Hukukçular bant daraltılmasının ‘haber alma hakkı ve ifade özgürlüğüne’ aykırı olduğunu söyleyerek bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’sa VPN’le attığını söylediği bir tweet üzerinden Cumhurbaşkanlığı’nın hesabını etiketleyerek “Halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın” dedi.
Başta gazeteciler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı da haklarını hatırlattı.