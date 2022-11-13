Bozdağ duyurdu: Saldırı öncesi bankta oturan kadın araştırılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin patlamadan hemen önce oturduğu banktan kalkan bir kadının araştırıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Bozdağ, A Haber’de bankta oturduğu görüntü sosyal medyaya da yansıyan bir kadına ilişkin bilgiler verdi.

Kadının bankta 40 dakika kadar oturduğunu ve kalktıktan sonra patlamanın meydana geldiğine dikkat çeken Bozdağ, şunları söyledi: “Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor.”

Bakan, İstiklal Caddesi’nin ‘özel olarak seçildiğini’ söyleyerek “Yabancılar var, dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler” dedi.