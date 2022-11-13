Taksim’deki saldırıda bir bakanlık çalışanı ve kızı da hayatını kaybetti

İstanbul”daki bombalı saldırıda ölenler arasında bir aile bakanlığı çalışanı ve kızı da var.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ölenler arasında bakanlık çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in de bulunduğunu duyurdu.

Bakan Twitter’dan şunları yazdı: “Yüreğimiz İstanbul’daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.”