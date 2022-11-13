Taksim’deki patlama sonrası sosyal medyada ‘bant daraltılmış’

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı sonrası Türkiye genelinde sosyal medyada bant daraltılarak erişim kısıtlandı.

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Pazar günü dolayısıyla kalabalık caddede Mis Sokak’ın İstiklal Caddesi’ne açıldığı bölgede 16:20 sularında patlama sesi duyuldu. İki saat kadar sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını söyleyerek altı kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yayın yasağı ve erişim kısıtlama gecikmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dakikalar sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı.

Akabinde sosyal medya platformlarına erişilemedi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlandı.

NetBlock’sun paylaştığı kısıtlanan canlı ağ verilerinin hepsi Türk Telekom’a ait. Şirket ise ‘problemin kendilerinden kaynaklanmadığını’ öne sürdü.

BTK bant daraltmış

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltıldığını doğruladı. Erişim kısıtlamasının ‘ilgili birimlerin talebi üzerine’ uygulamaya koyulduğu kaydedildi.

Bant daraltmayı beş şeritlik bir otoyolu, tek şeride düşürmek olarak tanımlamak mümkün. Bu uygulama, kullanmak istediğiniz sosyal ağa bağlanamama ya da yavaş bağlanmaya neden oluyor. Bu yaptırım VPN hizmetiyle aşılabiliyor.

Bunun yanında İstanbul başsavcılığı İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin ‘olumsuz paylaşımlar’a yönelik olarak soruşturma başlattı.