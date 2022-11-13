Muhalefetten Taksim’deki patlamayla ilgili açıklamalar

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim İstiklal Caddesi’nde en az altı kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı patlamaya dair muhalefet partilerinden açıklamalar geldi.

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İstanbul’da Mis Sokak’ın İstiklal Caddesi’ne açıldığı bölgedeki Mango mağazasının önünde 16.20 sularında patlama meydana geldi. Patlama sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre en az altı yurttaş hayatını kaybederken 81 yurttaş da yaralandı.

Kılıçdaroğlu: Barış içinde yaşamak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabındaki paylaşımda “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” dedi.

Avcılar Belediyesi’nin inovasyon merkezi ziyaretinde öğrendiği patlamaya ilişkin şunları söyledi:

“Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım; bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur. Bunu yapacağız.”

Akşener: Takipçisi olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise paylaşımında “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Akşener ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliği çıkışındaki açıklamada şunları söyledi: “Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. Şu anda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için içeride Kur’an tilaveti yapılacak. Keşke çok daha güzel bir ortamda beraber olabilseydik. Bizim gibi stratejik öneme sahip ülkelerin bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum; bu alçakça saldırıyı tekrar kınıyorum hem arkadaşlarım hem kendi adıma.”

HDP: Üzüntümüz ve acımız büyük

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklamasındaysa şunlar dendi: “Bugün İstanbul İstiklal caddesinde yaşanan ve şimdiye kadar altı yurttaşımızın hayatını kaybetmesine 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

Erkan Baş: Güvenli yaşayacağımız günlere kavuşmayı umuyorum

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Twitter açıklamasında “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımız için çok üzgünüm. Yakınlarına başsağlığı, yaralılar ise acil şifalar diliyorum. Güzel ülkemizde bir an önce barış içinde, huzurlu ve güvenli yaşayacağımız günlere kavuşmayı umuyorum” dedi.

Babacan: Çok üzgünüm

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum” dedi.

Davutoğlu: Yakından takip ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul’daki patlamaya ilişkin, “Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

İnce: Üzüntüyle takip ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yse paylaşımında şunları dedi: “İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”