Taksim’deki saldırıya yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi Azez’de gözaltına alındı

İstanbul’daki bombalı saldırıya yardım-yataklık ettiği gerekçesiyle bir kişinin Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki Azez’de gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı.

AA’nın haberine göre eylemi düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ehlam Elbeşir ve ona yardım ettiği söylenen şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı şüpheli, Azez’de gözaltına alındı.

AA’ya göre PKK’ya mensup olduğu belirlenen şüpheli, Beyoğlu’ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul’a geldi.

Aynı habere göre patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan ‘Hüsam’ kod adlı şüpheli Suriye’ye kaçtı.

Yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri için İstanbul’a getirileceği bildirildi.