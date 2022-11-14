Soylu, ABD’nin taziyesini reddetti: Mesajı aldık, güçlü cevap vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim’deki saldırıyı PKK’nın düzenlediğini, ABD’nin de PKK’yı desteklediğini öne sürerek, “Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği’nin taziyesini reddetti. (AA)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Dün saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söyleyen Soylu, bugün de ABD’ye eleştiriler yöneltti.

ABD büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmeyen Soylu, ”Bize verilen mesajı aldık. Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz” dedi.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

“Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın dendi.

Beyoğlu’ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen Emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı.”

Dün de hedef ABD’ydi

Soylu dün de saldırının ‘asıl faili’ olarak ABD’yi göstermişti: “İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ne mesaj vermek istediğini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün ABD tarafından yayınlanan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gelenlerden biri olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum.”