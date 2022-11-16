İstiklal saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Jarkas’ın Türkiye’de şirketi varmış

CANAN COŞKUN

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dünkü yazısında, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı planlayan kişinin Ammar Jarkas isimli birisi olduğunu söylemişti. Selvi, Suriyeli Jarkas’ın bir yıl önce Türkiye’ye geldiğini öne sürmüştü.

Eylemi planladığı öne sürülen Jarkas’ın kişisel Facebook hesabındaki 13 Şubat 2020 tarihli bir paylaşımda Zrak Rent A Car isimli bir şirketin sayfasını da paylaştığı görülüyor.

Bu şirket ticaret sicili kayıtlarına göre, Ocak 2020’de Esenyurt’ta Muhammed Ammar Jarkas ve Suriye uyruklu Marwan Barwdji ortaklığında 200 bin TL sermayeyle kurulmuş. Şirketin unvanı ‘Zrak Group Oto Kiralama Danışmanlık Hizmetleri’ymiş.

Haziran 2021’e gelindiğinde Jarkas şirketteki payını Barwdji’ye devretmiş, şirketin ismi de ‘Zrak Group Tekstil Oto Kiralama Danışmanlık Hizmetleri’ olarak değişmiş. Şirketin adresi de Küçükçekmece’ye taşınmış. Temmuz 2022’de ise Barwdji, Yaser Baroudji’yi şirkete ortak yapmış. Kayıtlara göre Jarkas, Barwdji ve Baroudji’nin kimlik numaraları 99 ile başlıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu kişilere 99 ile başlayan bir yabancı kimlik numarası veriliyor.

‘Sekiz-dokuz yıldır burada’

Diken’in şirketin Facebook hesabında yazan telefon numarasından ulaştığı kişi Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmad Ramez olduğunu söyledi. Ramez, gözaltında olduğu belirtilen Jarkas’la ilgili “Adam çalışıyor, sekiz-dokuz yıldır burada” dedi. Jarkas’la görüşemeyeceğimizi söyleyen Ramez, avukatları aracılığıyla yanıt verileceğini söyledi.

Diken, Ammar Jarkas’ın birlikte şirket kurduğu Marwan Barwdji’ye de ulaştı. Barwdji, Jarkas’ın eski ortağı olduğunu, kendisinin şu an tekstil işiyle uğraştığını, Jarkas’ı da üç senedir görmediğini söyledi.

Ammar Jarkas’ın Facebook profilinde tank ve silahlarla çekilmiş, kamuflaj kıyafetli fotoğraflar da yer alıyor. Jarkas ve Ahmad Ramez, haberin yayınlanmasından ve sosyal medya platformlarında fotoğraflarının paylaşılmasından sonra Facebook hesaplarını kilitledi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti.

PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Taksim’deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısının dün 50’ye yükseldiğini bildirmişti.