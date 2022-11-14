PKK, Taksim saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

ANF’nin haberine göre PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin açıklamasında, İstanbul Taksim’deki saldırıyla ilgili “Herhangi bir ilişkimiz yok” dendi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylemişti: “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre de bombalı saldırının faili PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etti.

PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin açıklamasında “Taksim’deki saldırıyla herhangi bir ilişkimiz yok” dendi.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenen açıklamada, ”Bunun karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği anlaşılmaktadır” diye eklendi.