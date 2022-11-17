Taksim saldırısı: Elbeşir’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sebebiyle gözaltında bulunan 49 kişiden başta saldırgan Ehlam Elbeşir olmak üzere 17 kişi tutuklandı.

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İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sebebiyle gözaltında bulunan 49 kişi bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadesini 29 savcı aldı. Saat 11.00 civarı başlayan sorgu saat 17.30 civarı bitti.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Elbeşir’in de aralarında bulunduğu 17’sini ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten öldürmeye yardım’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, üç şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Hakimliğe sevk edilen 17 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: Ahmet Jarkas, Ammar Jarkas, Bakar Jarkas, Hadır Jarkas, Hatice El Kurdi, Mahmud Hesso, Mesud Hesso, Muhammed Şiho, Zekeriya Muhammed Şammuni, Ehlam Elbeşir, Ahmed Hac Hasan, Yasir El Karali, Fatma Berkel, Ferhad Habeş, Hüseyin Güneş, Rama El Taha, Ahmed El Seyhun.

Heso ailesinin avukatı baskın anını anlattı

Saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı.

Diken muhabiri Canan Coşkun’un edindiği bilgiye göre Elbeşir’in Küçükçekmece’de gözaltına alındığı evde yaşayan Heso ailesinin avukatı, polis baskınına giden süreci şöyle anlattı:

“Ammar Jarkas, Ahmad Ramez Jarkas ve Barak Jarkas’ın annesi Hatice El Kurdi. Hatice el Kurdi, olay günü patlama yaşanmasından sonra Albashir’le Küçükçekmece’deki bir eve gidiyor. Bu evde eski komşuları olan Zekeriya Heso, eşi ve çocukları yaşıyor.

Zekeriya Heso, Elbeşir’i göstererek ‘Bu size hiç benzemiyor kim?’ diye soruyor. Anne Hatice El Kurdi, kadını oğlu Ahmad’ın getirdiğini, bir gün kalacağını ve Yunanistan’a gideceğini söylüyor. Sonra yemek yiyorlar. Anlatılana göre Elbeşir sürekli telefonuna bakıyordu ve biriyle mesajlaşıyordu. Ekranı görünmesin diye telefonunu çeviriyormuş. Evdeki küçük çocuk korkmuş hatta. Evde internet yok ve olayı da anlayamıyorlar. Evde beş kişiler bu sırada.

Daha sonra Hatice el Kurdi’nin çocukları Barak ve Ammar Jarkas geliyor. Kardeşleri Ahmad Ramez’i içeri aldılar diye konuşuyorlar. Çocuklar konuşurken evin sahipleri Albashir’in fotoğrafını görüyor. Evin sahibi Zekeriya Heso ‘Benim evime bunu nasıl getirirsiniz’ diyor ve daha sonra polisi aramaya yeltenirken polis baskını oluyor.”

Ne olmuştu?

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı. Elbeşir’in savcılık ifadesinde “Çantada bomba olduğunu bilmiyordum. Beni kardeşlerimle tehdit ettiler” dediği öğrenilmişti.