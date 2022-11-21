İsveç Dışişleri bakanından Türkiye’nin hava harekatına destek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin ‘teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu’ söyledi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine konuştu.

Türkiye’nin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı‘ hakkında konuşan Billström, “Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır” dedi.

‘Türkiye’nin kendisini terörden koruyabileceğini’ söyleyen Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama süreci başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

Ne olmuştu?

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.