Karkamış’a saldırıda CHP’li Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti

Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni Hasan Karataş’ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Yüreğimiz yanıyor.



Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.



TERÖRE LANET OLSUN. pic.twitter.com/4lv5xfB8zU — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 21, 2022

Anadolu Ajansı, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine beş roketle saldırdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İkisi ağır altı kişi de yaralı.

CHP milletvekili Polat, saldırıda beş yaşındaki yeğeni Hasan Karataş’ın da hayatını kaybettiğini bildirdi.