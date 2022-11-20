Sınıra zırhlı sevkiyatı: Kara harekâtı mı başlıyor?

TSK’nın dün gece saatlerinde Suriye ve Irak’ın kuzeyine başlattığı hava harekatı sürerken Mardin’in Midyat ilçesinden sınıra zırhlı askeri araçlar sevk edilmeye başladı.

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İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı PKK/YPG/PYD’nin yaptığını belirtmiş, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığnı duyurmuştu.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ait savaş uçakları dün geceyarısının ‘Pençe-Kılıç’ kod adlı hava harekatını başlattı Harekât gün boyu sürerken, hem YPG’deh hem de Suriye ordusundan kayıplar bulunduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan askeri birliklerden sınıra zırhlı araç ve personel sevkiyatı başlatıldı.

Mardin Midyat'ta Cevatpaşa kışlası önünde askeri hazırlık var. Konvoyun Rojava sınırına gideceği belirtiliyor. pic.twitter.com/2qjlsINkKn — Barış BOYRAZ (@boyrazbrs) November 20, 2022

Bölge kaynakları askeri hareketliliği doğrularken, konuşlanacak noktalara dair bilgi verilmedi. Hareketlilik bombardıman sonrası kara harekatının başlayabileceğine işaret olarak yorumlandı.