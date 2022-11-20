İçişleri: Kilis’e roketli saldırıda sekiz güvenlik personeli yaralandı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı civarına roket düşmesi sonucunda sekiz güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamları ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları dün geceyarısından sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Akşam saatlerinde AA, YPG mensuplarınca atılan roketlerin Öncüpınar Sınır Kapısı civarına düştüğünü duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar aktarıldı: “Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu biri komiser, altısı polis memuru olmak üzere sekiz güvenlik personeli yaralanmıştır.”