HDP’den ‘operasyon’ çıkışı: Taksim saldırısı karanlık bir tezgahtı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’a yaptığı operasyonlara tepki gösteren HDP Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, Taksim’deki bombalı saldırının ‘karanlık bir tezgah’ olduğu savunularak, “AKP-MHP iktidarı, ülkeyi gün geçtikçe büyük bir bataklığın içine çekmektedir” dendi.

Fotoğraf: HDP, TSK’nın başlattığı operasyona çıkıştı (Reuters)

Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığını belirtilmiş, PKK’ysa saldırıyla alakalarının olmadığını kaydetmişti.

Uzun süredir sınır ötesi operasyon mesajı verse de bir türlü Rusya, İran ve ABD’den destek alamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim patlamasının ardından G20 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın saat 01:12’deki Twitter paylaşımında “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” dendi.

HDP, Fidan’ın sözlerini hatırlattı

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklamasında Taksim’deki saldırının bu operasyon için ‘karanlık bir tezgah’ olduğu kaydedildi, MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu ileri sürülen sözler hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

*Karanlık İŞİD çetelerine karşı yürüttüğü destansı direniş ve kurmuş olduğu yeni yaşam modeliyle dünyanın bütün ezilenlerine ilham kaynağı olmuş başta Kobanê olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok sivil yerleşim bölgesi dün gece uçaklarla bombalandı. Karanlık bir tezgah olduğu anlaşılan İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı bahane edilerek dün gece Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bombalar yağdırılmıştır. Açık ki, IŞİD’in bu topraklarda başaramadığını iktidar uluslararası hukuku ayaklar altına alarak tamamlamak istemektedir. Kuzey ve Doğu Suriye bir güvenlik tehdidi değil insanlık için bir umuttur! Asıl güvenlik tehdidi, ‘Sınırın öbür tarafına geçer iki füze yollarız ve savaşı başlatırız’ diyerek karanlık emellerini hayata geçirmek isteyen zihniyettir.

*Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgelerine yönelik gerçekleştirilen işgal saldırıları, işgal edilen bölgeleri IŞİD ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürmüştür. Saldırılar, iktidarın iddia ettiği gibi sınır güvenliğini sağlamak için değildir, aksine Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikeleri artırmaktadır. Türkiye’ye tehdit oluşturan Kürtler değil, Kürtlerin işgal edilen yaşam alanlarında palazlandırılan IŞİD ve türevi örgütlerdir.

‘AKP-MHP iktidarı ülkeyi bataklığa çekiyor’

*Ülkeyi yönetemeyen, yaşanan büyük yapısal krizin faturasını halklara çıkararak içeride baskı dışarıda çatışma stratejisiyle ömrünü uzatmaya çalışan AKP-MHP iktidarı, ülkeyi gün geçtikçe büyük bir bataklığın içine çekmektedir.

*Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bütünüyle meşruiyetten yoksun bu saldırı karşısında ulusal ve uluslararası demokratik çevreleri, savaş karşıtlarını ve duyarlı kesimleri bu saldırıyı kınamaya ve bu haksız saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. İktidarı bu tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye, uluslararası güçleri bu komplonun bir parçası olmamaya çağırıyoruz. Kobanî, Tel Rıfat ve Şengal’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

*Parti Merkez Yürütme Kurulumuz, bu saldırıyı değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacak ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaktır.