Erdoğan, davet edilmediği NATO toplantısını ‘önemsiz’ buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya’ya füze düşmesinin ardından toplanan NATO liderleri arasında yer almaması için “Çok da önemli değil” dedi.

Erdoğan, Endonezya’daki G20 zirvesinde Kürt olduğunu belirtip Kuzey Irak ve Suriye’de sivillerin hedef alındığını söyleyen gazeteciye çıkıştı: “Amerika’da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz.”

Erdoğan’ın çağrılmadığı NATO toplantısı. (Fotoğraf: Twitter)

Zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemini sürdürdü.

İstanbul’un Taksim semtinde altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı hakkında da konuşan Erdoğan, ‘incelemeler neticesinde bir operasyon olabileceğini’ söyledi.

ABD’nin Washington kentinde çalışan bir Kürt gazeteci olduğunu söyleyen muhabir, Erdoğan’a “Türkiye Ege’de, Suriye’de ve Kuzey Irak’ta saldırgan politikalar yürütüyor, bombalardan dolayı siviller ölüyor” diyerek sorular yöneltti.

Muhabire “Amerika’da yaşayan bir Türk” diyen Erdoğan, onun ırkçılık içinde olduğunu söyledi: “Amerika’da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak’ta veya Suriye’nin güneyindeki Kürtlerle ilgili bir sorunumuz yok, Türkiye’deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi.”

“Patlamanın ardından sınır ötesi operasyonu olacak mı” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi: “Sorgulamalar sürüyor. Bu sorgulamalar neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.”

Polonya’daki saldırı hakkında da konuşan Erdoğan, Rusya’nın açıklamalarına saygı duyulması gerektiğini söyledi: “Putin’in açıklamasına saygı duymak zorundayım. Rusya’nın ‘Saldırıyla alakamız yok’ demesi bizim için önemli. Biden’ın da bu füzenin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya’ya alakası olmadığını göstermektedir.”

Yunanistan’ın çıkışlarına değinen Erdoğan, ‘ansızın gelebiliriz’ mesajını yineledi: “Yunanistan’ın bu tür açıklamaları benim daha önce söylediğim ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kelam-ı kibarını asla geriye getirmez. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan’da iki üç isim var ki rahat durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar.”

Bir gazetecinin, “Biden birçok NATO ülkesiyle bir toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz. Herhangi bir bölünme görüyor musunuz NATO’da” sorusuna da yanıt veren Erdoğan, bu toplantının önemsiz olduğu için çağırılmadığını savundu: “Demekki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. O çok da önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir, ne değildir. Orada zaten sayın Biden bu ‘Bu bir Rus üretimi değil’ demek suretiyle cevabı vermiş. Çok da önemli değil, bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok.”