Biden: Polonya’ya düşen füzenin Rusya’dan fırlatılması uzak ihtimal

ABD Başkanı Joe Biden, ellerindeki ilk bilgilerin Polonya’ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve ‘askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına’ karar verilmişti.

Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali’de dünya liderleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya’yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz” dedi.

Biden, Bali’deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya’nın Ukrayna’nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, “Rusya’nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır” dedi.

Bir gazetecinin, “Füzenin Rusya’dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?” sorusuna Biden, “Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor” yanıtını verdi.