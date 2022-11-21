İstanbul’da ‘harekat protestoları’na polis müdahalesi: 73 gözaltı

İstanbul’un çeşitli yerlerindeki hava harekatı protestosuna polis müdahale etti, 73 kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.

Pazartesi akşamı İstanbul’un çeşitli yerlerinde harekatı protesto eden eylemler düzenleyen HDP’nin İstanbul il örgütünün Twitter hesabından şunlar yazıldı: “Egemenler savaş, halklar Kobanî diyor! Kendi konumu ve iktidarı için her türlü oyunu oynayanlar Rojava’da katliam peşinde. Savaşı size rağmen biz durduracağız! Bugün İstanbul’un heryerinde sokaklardaydık.”

AA’nın aktardığına göre Esenyurt HDP binası önünde basın açıklaması okumak isteyen gruba polis, ‘eylemin izinsiz olduğunu’ söyleyerek müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı.

HDP Esenyurt’un Twitter hesabındansa şunlar yazıldı: “Rojava’ya yönelik savaşa karşı halkımızla birlikte ilçe binamız önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedik.Binamızın önüne çıkar çıkmaz kapımıza kadar yerleşen polis hiçbir uyarı yapmadan çok sayıda arkadaşımızı işkenceyle gözlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındı.”

Rojava'ya yönelik savaşa karşı halkımızla birlikte ilçe binamız önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedik.Binamızın önüne çıkar çıkmaz kapımıza kadar yerleşen polis hiçbir uyarı yapmadan çok sayıda arkadaşımızı işkence ile gözlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/ZKPDbDH7jK — HDP Esenyurt (@esenyurt_hdp) November 21, 2022

İstanbul genelinde gözaltına alınan toplam 73 kişi hakkında işlem yapıldı.