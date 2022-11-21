Karkamış’a roketli saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine beş roketle saldırdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İkisi ağır altı kişi de yaralı.

Fotoğraf: AA

Dört roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde AA, YPG mensuplarınca atılan roketlerin Öncüpınar Sınır Kapısı civarına düştüğünü duyurmuştu. Gece saatlerindeyse YPG’nin attığı dört roketin Karkamış’ta boş alana isabet ettiği bildirilmişti.