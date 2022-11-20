Kilis’ten sonra Gaziantep’e roket saldırısı

YPG’nin Kilis’ten sonra Gaziantep’e roketli saldırıda bulunduğu bildirildi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları dün geceyarısından sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Akşam saatlerinde AA, YPG mensuplarınca atılan roketlerin Öncüpınar Sınır Kapısı civarına düştüğünü duyurmuştu.

Gece saatlerindeyse YPG’nin attığı dört roketin Karkamış’ta boş alana isabet ettiği bildirildi.

Vali Davut Gül, saldırıya ilişkin Twitter hesabındaki açıklamada şunları kaydetti: “Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat’ın doğusundan Karkamış ve Cerablus’a atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun.”