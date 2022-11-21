Karkamış’ta eğitime bir haftalık ara

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde roketli saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine eğitime bir hafta ara verildi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurdu.

TSK’nın da bölgeye yönelik top atışları sürerken, bölgedeki gerilim tırmandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun üzerine “Bu hafta Karkamış’ta bütün okulları tatil edeceğiz” dedi.