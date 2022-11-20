Demirtaş’tan hava saldırısına tepki: Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kuzey Suriye’ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi: “İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Yaşasın barış demek çok mu zor?”

Fotoğraf: HDP

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları dün gece yarısından sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabındaki paylaşımında saldırıya şöyle tepki gösterdi:

“İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya ‘vatan savunması’ deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, “YAŞASIN BARIŞ” demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!”