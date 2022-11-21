Güvenlik kaynakları: Kara harekâtı için hazırlık yapılıyor

Diken’in güvenlik bürokrasisinden edindiği bilgilere göre Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolünde bulunan bölgelere kara harekatı için ‘talimat’ bekleniyor. Kaynaklar hazırlıkların sürdüğünün altını çizdi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Diken’in ulaştığı güvenlik bürokrasisi kaynakları kara harekâtı ihtimalinin ‘güçlü’ olduğunu aktardı. Hazırlıkların devam ettiğini söyleyen kaynaklar, birliklerin ‘talimat beklediğini’ aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Katar dönüşü uçakta kara harekatı için sinyal vermişti: “Ne kadarlık gücün kara kuvvetlerinden katılması gerekir, kararı verilir, adım atarız.”

Sahada ABD ve Rusya’nın olduğunu sorduğumuz kaynaklar, “Sahanın çetrefilli yapısını iyi analiz ettik. Gerekli koordinasyon sağlanacaktır” demekle yetindi.

Dünden bu yana devam eden hava harekâtını ‘yumuşatma’ olarak niteleyen kaynaklar, “Birliklerin emniyeti her şeyden önemli. Sayın cumhurbaşkanımız talimatı verdiğinde harekete geçmek üzere çalışmalar sürüyor” dedi.

ABD ve Rusya’nın olası harekata bakışına dair görüşünü sorduğumuz Dışişleri kaynakları da şunları söyledi: “Her iki ülkeye de sınırımızın güvenliğini sağlayacağımız noktasındaki kararlılığı bildirdik. Aksi bir ses de duymadık.”

Kaynaklar zamanlama ve hedeflere ilişkin konuşmamayı tercih etti.