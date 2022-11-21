Erdoğan’dan kara harekatı sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili ”Bununla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne kadarlık gücün kara kuvvetlerinden katılması gerekir, kararı verilir, adım atarız” dedi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Katar dönüşü uçaktaki gazetecilere konuşan Erdoğan ”Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne kadarlık gücün Kara Kuvvetleri’nden katılması gerekir, kararı verilir, adım atarız. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu boşuna söylemedik. Zira beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda bu adımlar atıldı” dedi.

Erdoğan, operasyonla ilgili ABD ve Rusya liderleriyle görüşmediğini bildirdi: ”Türkiye’nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Kararı verir, adımı atarız. Amerika’nın da artık bizi bilmesi lazım. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele ‘Acaba kim ne der, nasıl olur’ diye düşünülerek yapılmış bir harekat değil“

Sisi ile yeni döneme yeşil ışık

Yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle Katar’da el sıkışan Erdoğan şunları söyledi: ”Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada adım atılmış oldu. Kendilerinden tek isteğimiz, bu görüşmelerle bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemli. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik.”

Erdoğan Akşener’de ısrarcı: Gözden geçirsin

Geçen hafta Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” demişti.

İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanıtıysa ”Kumar masasında olmayız” olmuştu.

Erdoğan, Akşener’e bir kez daha çağrı yaptı: “Cumhur ittifakının attığı adımı nasıl kumarla özdeş hale getirmek istersin. Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var.”

Marketlere para cezası yetmedi

Enflasyonun rekor kırdığını unutup bir süredir yüksek fiyatlar nedeniyle zincir marketlere çatmaya devam eden Erdoğan ”Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine Toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz” dedi.