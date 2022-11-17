Erdoğan, İYİ Parti’ye çengeli attı: Konumunu gözden geçirir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya’nın Bali adasında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, İYİ Parti’nin ‘altıyı masayı terk etmesini’ veya ‘milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirmesini’ temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan şunları dedi:

* Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir, muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor.

* Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti’nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* (Taksim saldırısı) Biz, hiçbir provokasyona Allah’ın izniyle pabuç bırakmayız. Gereği neyse bunun gereğini yaparız ve yapacağız. “Bu saldırı, yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır” gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası.

* (ABD ve Rus istihbaratının Türkiye’de görüşmesi) Rusya’nın ve ABD’nin burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanı’mdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı yönünde.

* Biden, F-16’larla ilgili konuda ‘işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu’ söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Burada Dışişleri Bakanlarımızın, Savunma Bakanlarımızın da bu süreci yakından takip etmeleri suretiyle, temennim odur ki inşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz.

* (Mısır ve Suriye ile ilişkiler) Siyasette ebedi dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti geldiğinde değerlendirir, ona göre yenilemeyi yapabilirsiniz.

* Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi SAMP-T meselesi. Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede, “Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T meselesini de kısa zamanda çözelim” dedi.

* (Ahmet Kaya’nın kabrinin nakli) Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun’ diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum.

* (Sahipsiz köpekler konusu) Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı.