Emek ve özgürlük ittifakı: AKP’nin ömrünü uzatma saldırılarını reddediyoruz

Emek ve özgürlük ittifakı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’a düzenlediği hava harekatını ‘AKP’nin ömrünü uzatma saldırısı’ olarak niteledi.

Emek ve özgürlük ittifakı, ortak açıklamayla operasyona tepki gösterdi. (Fotoğraf: HDP)

Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığını belirtilmiş, PKK’ysa saldırıyla alakalarının olmadığını kaydetmişti. Uzun süredir sınır ötesi operasyon mesajı verse de bir türlü Rusya, İran ve ABD’den destek alamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim patlamasının ardından G20 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın saat 01:12’de Twitter’dan “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” paylaşımıyla operasyon duyurulmuştu.

HDP’nin ittifaktan bağımsız yayımladığı mesajda da Taksim’deki bombalı saldırının ‘karanlık bir tezgah’ olduğu savunularak, “AKP-MHP iktidarı, ülkeyi gün geçtikçe büyük bir bataklığın içine çekmektedir” dendi.

‘AKP’yi kurtarma saldırısı’

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) oluşturduğu ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın açıklamasında operasyona tepki gösterildi.

Sınır ötesi operasyonun ‘küresel ve bölgesel emperyal güçlerin onayı’yla yapıldığı belirtilen açıklamada, bu operasyonu reddettikleri vurgulandı.

‘Reddediyoruz’

‘AKP’nin ömrünü uzatma saldırılarını reddediyoruz’ başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

*AKP ve MHP iktidarı ömrünü uzatmak, kaybettiği meşruiyetini şiddetle tesis etmek için yeniden savaş politikalarına sarılmaya başlamıştır.

*Taksim’de sivillere yönelik gerçekleştirilen ve iktidar tarafından karartılmaya çalışılan vahşi saldırı gerekçe gösterilerek dün gece Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok sivil yerleşim bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı, Türkiye halklarının değil iktidarın beka saldırılarıdır.

*Sıkıştığı, siyaseten iflas ettiği ve yönetemediği her dönemde Türkiye halklarına, emekçilerine, ezilenlerine yönelik şiddet yöntemlerine sarılan AKP-MHP iktidarı, aynı yıkıcı politikaları bölge halklarına da dayatmaktadır.

*Türkiye halkları ve emekçileri on yıllardır iktidarın Suriye başta olmak üzere bölgede yürüttüğü bu saldırgan politikasının ağır faturasını ödemektedir. Yiten canlar bu ülkenin çocuklarıdır, ülkenin ekonomisi talan edilmektedir, faşizan ve despotik yönetim sorgulanamaz hale getirilmek istenmektedir. Derinleşen yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik bu tür savaş dayatmalarıyla ülkenin kaderi haline getirilmeye çalışılmaktadır.

*Dün gece gerçekleştirilen saldırı aynı zamanda uluslararası küresel ve bölgesel emperyal güçlerin onayı ve oluru ile gerçekleştirilmiştir. Bu savaş iktidarın ömrünü uzatma, iktidarını sürdürme saldırılarıdır; hiçbir meşruiyeti yoktur, Kürt sorunu başta olmak üzere bölgesel sorunları daha da derinleştirmektedir. Kürt halkının bölgede kendini yönetme hakkını, bölge halklarının demokratik bir düzen kurma mücadelesini savunuyor ve bu saldırgan politikaları reddediyoruz.

*Daha önce defalarca deneyimlendiği üzere iktidarın Suriye politikası, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları IŞİD başta olmak üzere El Nusra ve benzeri örgütleri palazlandırmış ve Türkiye başta olmak üzere bölge halklarının geleceğini tehdit eder noktaya taşımıştır. Çeteler arası güç savaşlarına sahne olan Afrin bunun en açık örneğidir. Bütün karartma girişimlerine, gerçeği örtbas etme çabalarına rağmen ortaya çıkan ilk işaretler Taksim saldırısının da bu güçler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.

*Emek ve Özgürlük İttifakı olarak her türlü savaş politikasının karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün halkımızı, emekçileri, kadınları, gençleri, ulusal ve uluslararası demokratik çevreleri, savaş karşıtlarını ve duyarlı kesimleri bu tür politikalar karşısında durmaya, iktidarın savaşla ömrünü uzatma politikalarına itiraz etmeye çağırıyoruz.