Akşener’den ‘operasyon’ mesajı: İnşallah her şey öngördüğümüz gibi gelişir 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye ve Irak’a başlatılan operasyon hakkında, “İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın” diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın saat 01:12’deki Twitter paylaşımında “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” denerek operasyonun başladığı duyurulmuştu.

Akşener, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlenen öğretmenlerle buluşma etkinliğinde konuştu.

Akşener operasyona ilişkin şunları kaydetti: “Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın.”