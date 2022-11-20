Davutoğlu’ndan operasyona destek mesajı: Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye ve Irak’a başlatılan operasyona ilişkin paylaştığı mesajda, “Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatılan sınır ötesi harekatta kahraman silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyorum” diye yazdı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın bu sabah saat 01:12’deki Twitter paylaşımında “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” denerek Pençe-Kılıç kod adıyla bir harekat başlatıldığı duyurulmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, operasyon hakkında, “İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın” diye konuşmuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter’dan paylaştığı mesajla TSK’ya başarı diledi: “Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatılan sınır ötesi harekatta kahraman silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin.”