Taksim saldırısına ilişkin beş kişi daha tutuklandı

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıya ilişkin beş şüpheli tutuklandı.

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Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlı ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olarak gösterilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan Hüsam adlı kişinin de bulunduğu beş şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

19 kişi tutuklanmıştı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler tutuklandı. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı düzenleyen Ehlam Elbeşir’in de bulunduğu 49 kişi, perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17’si tutuklanmış, üçü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29’ununsa sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan sekiz şüphelinin de üçü dün adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmış, biri serbest bırakılmıştı. Bugün itibarıyla soruşturmada tutuklu sayısı 24’e yükseldi.