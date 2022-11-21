ABD, hava harekatını ‘istikrarsızlaştırıcı’ buldu: Ortak hedefleri tehdit ediyor

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), Türkiye’nin Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’a yönelik hava harekatlarına tepki geldi: “Savunma Bakanlığı, Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıran her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam etmektedir.”

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.

ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. Amerika’nın Sesi’nden yer alan habere göre, Pentagon’un yazılı açıklaması şöyle: “Hafta sonu boyunca Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hava saldırıları düzenlediğini ve Suriyeli Kürt güçlerin Türkiye’nin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini gördük. Savunma Bakanlığı, Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıran ya da Irak hükümetiyle koordine edilmemiş askeri eylemler yoluyla Irak’ın egemenliğini ihlal eden her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam etmektedir.”

Açıklamada ‘bu tür eylemlerin IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdürmek ve örgütün bir daha asla dirilemeyeceğinden emin olmak gibi ortak hedefleri tehdit ettiği’ kaydedildi.