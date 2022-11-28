Reuters: Operasyon hazırlıkları tamam, Erdoğan’ın talimatı bekleniyor

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki kara harekatına birkaç gün içinde hazır olacağını ve operasyonu başlatma kararının bugünkü kabine toplantısında ele alınabileceğini söyledi.

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, PKK ve YPG’yse bunu reddetmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatının başladığını duyurmuştu. O günden bu yana hava harekatı ve topçu ateşi sürerken kara harekatının yakın olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor

Reuters’a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, “TSK’nın tam hazır hale gelmek için birkaç güne ihtiyacı var” diyerek 13 Kasım’daki bombalı saldırıdan birkaç gün sonra Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) harekata hazır hale geldiğini ekledi.

“Başlaması çok uzun sürmez” diyen yetkili, “Gelinen nokta sadece cumhurbaşkanının ‘Başlayın’ demesine bağlı gibi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan geçen hafta, kara harekatının ‘en uygun vakitte’ başlayacağını söylemişti.

Bölgedeki ana aktörlerden Rusya ve ABD, olası harekata karşı çıktıklarını belirtmiş, bunun istikrarı bozan bir adım olacağını ifade etmişlerdi.