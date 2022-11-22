AA: YPG’nin attığı üç roket Kilis’e düştü

Anadolu Ajansı, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG’nin attığı üç roketin düştüğünü kaydetti.

Fotoğraf: AA

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türkiye buna karşılık hafta sonunda ‘Pençe Kılıç’ adını verdiği bir hava operasyonuyla Suriye’nin kuzeyinde Kobani’nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelere hava harekatı başlattı.

Bunun üzerine YPG tarafından atıldığı belirtilen roketler Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Kilis Öncüpınar sınır kapısı bölgesine düşmüştü. Karkamış’taki saldırıda iki sivil hayatını kaybederken, Öncüpınar’daki saldırıda sekiz güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

AA, gece saatlerinde yine YPG tarafından atılan üç roketin Öncüpınar sınır kapısı bölgesindeki boş araziye isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.