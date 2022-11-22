Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırının bir kısmında güvenlik çizgisini olması gereken yere çektiğini ama saldırıların devam ettiği yerlerde bu çizgiyi olması gereken yere çekmesine kimsenin mani olamayacağını söyledi.

Erdoğan. Fotoğraf: AA

Geçen hafta sonu İstanbul Taksim’de meydana gelen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK ve YPG’ye yönelik hava harekatı düzenledi. Erdoğan harekata kara birliklerinin de katılabileceğini söylemişti.

Artvin’deki bir açılışta buna dair konuşan Erdoğan, “Bizim için tek bir ölçü vardır, tek bir sınır vardır; o da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır” dedi.

Erdoğan ayrıca şunu dedi: “Irak ve Suriye sınırımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani olamaz, karşı çıkamaz.”

Erdoğan daha önce hedefin ‘güney sınırın 30 kilometre derininde bir tampon bölge’ olduğunu söylemişti.